Borghi: "Menomale che c’è Mastantuono nel calcio italiano. Risposta caratteriale della Fiorentina"

L'analisi del telecronista dopo Venezia-Fiorentina

Il telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha analizzato la nuova Fiorentina di Paolo Vanoli dopo la prima vittoria contro il Venezia sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:



"La Fiorentina di Mastantuono. Menomale che abbiamo questo giocatore nel calcio italiano, stesso discorso che possono fare i tifosi viola. La Fiorentina con Vanoli ha reagito, ha vinto contro un Venezia che ha prodotto ancora e si è fatto male con ingenuità difensive molto gravi, che ci possono stare. Per il Venezia manca un po' di spessore dietro. Ma la Fiorentina ha sicuramente dato un messaggio diverso, però ha trovato anche i momenti giusti della partita. Io aspetterei a parlare di svolta totale rischiando di dire una cosa contraria rispetto alle apparenze.



La Fiorentina è stata lanciata da Mastantuono, ha segnato ancora Pellegrino e ha fatto una partita che a differenza delle altre le ha dato una mano. Perché contro il Torino, se la Fiorentina segna subito nella doppia occasione nei primi minuti prende sicurezze, consapevolezze. Qui, dopo aver subito gol, ha trovato comunque le situazioni, anche sulle azioni dei gol sono arrivate delle cose che non sono state sfortunate. Non dico che la Fiorentina abbia vinto per fortuna, ma non ha risolto del tutto delle situazioni che saranno più difficili da risolvere. Il gruppo ha avuto un'impronta da quello che è successo in settimana, dall'esonero di Grosso al ritorno di Vanoli. Poi però c'è da trovare una struttura a questa squadra, perché vedevo il Venezia durante la partita che si infilava dentro al campo e ribaltare il fronte con grande facilità nonostante qualche aggiustamento tattico di Vanoli: un terzino sinistro più difensivo, la presenza di un triangolo con un vertice alto invece che dal vertice basso a centrocampo per avere più equilibrio. Però, l'assenza di un mediano nella rosa Fiorentina è una cosa che richiederà un lavoro extra per trovare degli equilibri. Quella era una partita da vincere e ha dato una risposta caratteriale che serviva a questo popolo."