Borghi: "Grosso ha preso un bello schiaffo, ha mostrato tutte le fragilità della Fiorentina"

Il telecronista ha commentato il tracollo viola di Roma

Analizzando la recente débâcle viola sul proprio canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha tracciato un quadro lucido della situazione: "Molti indicavano la Fiorentina come possibile rivelazione della stagione, forte di un mercato estivo spumeggiante. Il campo, tuttavia, ha restituito un verdetto chiaro: la transizione verso la nuova identità tattica è tutt'altro che completata".

"Addio Kean: perdita grave che impone nuove soluzioni" Sulla situazione dell'attaccante: "La posizione di Kean è troppo centrale e delicata per restare a lungo in un limbo. Credo che la trattativa con il Como andrà a buon fine e che il calciatore diventerà il nuovo riferimento offensivo di Fabregas. Per i viola si tratta di un'assenza pesante: perdere il proprio punto di riferimento d'attacco costringerà la squadra a reinventarsi".

"Un'amara lezione per Grosso: la difesa va registrata" "Questa pesante battuta d'arresto può rivelarsi una lezione utile per Grosso, fondamentale per individuare la rotta corretta. L'avevo già sottolineato: finché la sessione di trasferimenti resta aperta, ogni giudizio sulle griglie di partenza è prematuro. La rosa possiede un potenziale importante sul piano del gioco, ma le lacune sono evidenti. I problemi non riguardano solo l'attacco, ma una difesa che ha mostrato una palese vulnerabilità. Senza l'impegno delle coppe europee, definire ruoli e gerarchie diventa prioritario".

"Mano d'opera a centrocampo: le difficoltà di linea" Sul reparto mediano: "È stato il settore che ha creato i grattacapi maggiori al tecnico. Atta è un profilo in grado di fare la differenza, a patto però di agire da mezzala d'inserimento. I riflettori restano puntati sulle prestazioni di Oulai, mentre la prova di Fagioli ha evidenziato momenti di forte sofferenza".