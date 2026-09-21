Borghi: "Con Vanoli la Fiorentina è un'altra squadra, ma non penso che Grosso sia un incapace"

Le parole del telecronista dopo Fiorentina-Napoli

Il telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha analizzato sul suo canale YouTube la quinta giornata di campionato, soffermandosi anche su Fiorentina-Napoli, giocata ieri al Franchi. Queste le sue parole:

"La partita è stata bellissima, a ritmi alti, con gol, parate splendide dei due portieri. De Gea e Milinkovic-Savic hanno regalato fotografie spettacolari con i loro interventi. È finita giustamente col pari. La Fiorentina porta a casa un'altra dimostrazione che questa squadra finalmente si è messa in moto dopo l'addio di Grosso. Vanno riconosciuti i meriti a Vanoli, perché nello spogliatoio ha trovato le giuste motivazioni e le giuste dinamiche di intervento, però è una squadra che ha sbloccato il livello qualitativo.

Faccio una grande fatica a pensare che Grosso sia un allenatore incapace, perché conosco la sua storia e continuo a reputarlo un allenatore di livello. Evidentemente non c'era possibilità di incastrare le cose e a volte succede. Ma la Fiorentina è un'altra cosa rispetto all'avvio. Detto che, anche nelle partite col Frosinone ha prodotto tantissimo, poi si è fatta infilare e non riusciva a stare in campo. Ha ancora il fatto di dover concretizzare un po' di più, ma è una squadra con tutt'altra spina dorsale, tutt'altra struttura."