Bonny: "Con la Fiorentina dovevamo vincere noi, faremo una grande stagione per i nostri tifosi"

Il giocatore emiliano ritorna sulla partita di sabato in cui ha mostrato tutte le sue qualità risultando il migliore in campo

Da questa stagione la Lega Serie A, in partnership con lo sponsor Panini, premierà il migliore in campo di ogni gara del campionato. A vincere il premio ieri dopo Parma-Fiorentina è stato Ange-Yoan Bonny, autore dell'assist per il gol di Man e di tante ottime giocate: "Sono contento di aver vinto questo riconoscimento, abbiamo fatto una buona gara e sono felice riguardo alla mia prestazione. Credo che potremo dire la nostra in questo campionato, non abbiamo limiti e giocheremo ogni partita come se fosse una finale. Sabato con la Fiorentina dovevamo vincere noi, ma andremo lontano."

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