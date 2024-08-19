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Bonny: "Con la Fiorentina dovevamo vincere noi, faremo una grande stagione per i nostri tifosi"

Il giocatore emiliano ritorna sulla partita di sabato in cui ha mostrato tutte le sue qualità risultando il migliore in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2024 18:05
Bonny: "Con la Fiorentina dovevamo vincere noi, faremo una grande stagione per i nostri tifosi" -
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Da questa stagione la Lega Serie A, in partnership con lo sponsor Panini, premierà il migliore in campo di ogni gara del campionato. A vincere il premio ieri dopo Parma-Fiorentina è stato Ange-Yoan Bonny, autore dell'assist per il gol di Man e di tante ottime giocate: "Sono contento di aver vinto questo riconoscimento, abbiamo fatto una buona gara e sono felice riguardo alla mia prestazione. Credo che potremo dire la nostra in questo campionato, non abbiamo limiti e giocheremo ogni partita come se fosse una finale. Sabato con la Fiorentina dovevamo vincere noi, ma andremo lontano."

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