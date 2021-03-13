Bonaventura: "Vittoria che dà morale. Arriveranno gare difficili, dobbiamo stare attenti a non sbagliare"

Le parole di Giacomo Bonaventura dopo la vittoria contro il Benevento

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del canale social ufficiale del club gigliato dopo la vittoria ottenuta contro il Benevento. Ecco le sue parole:

Partita e vittoria fondamentale per la Fiorentina

"Oggi eravamo concentrati su questa partita perché sapevamo che era molto importante. Sono tre punti che danno morale. Siamo contenti, ma non ci dobbiamo rilassare perché arriveranno gare difficili, dobbiamo migliorare e lavorare duramente.

L'approccio alla partita ha fatto differenza oggi

"Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto subito gol ed abbiamo giocato più tranquilli. Quando il Benevento ci ha attaccato siamo andati in difficoltà, e qui dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto quattro gol ed ottenuto i tre punti e questo era l'importante. Cercheremo di migliorare le cose non perfette oggi"

La prossima sarà contro il Milan. Cosa deve fare la Fiorentina per rimanere su questo livello?

"Ora dobbiamo alzare il livello della concentrazione perché quando affrontiamo le grandi squadre dobbiamo sbagliare il meno possibile".

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