Bonaventura ricorda Barone su Instagram: “Riposa in pace Joe, sarai sempre nel mio cuore”

Il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ed uno dei senatori dello spogliatoio ha voluto lasciare un ricordo di Joe Barone sul proprio profilo Instagram, condividendo un’immagine in cui li vede insieme in bianco e nero, ecco le sue parole che si stringono in una forte commozione: “Riposa in pace Joe, sarai sempre nel mio cuore“.