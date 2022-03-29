Bonaventura osservato speciale: lavora ancora a parte ma c'è tempo per la convocazione
Il centrocampista della Fiorentina sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato dopo l'infortunio subito contro il Bologna
Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi in vista del match di domenica contro l'Empoli. L'osservatore speciale continua ad essere Giacomo "Jack" Bonaventura, il quale si è infortunato contro il Bologna. L'ex Milan finora ha sempre lavorato a parte, restano però ancora cinque giorni per riavvicinarsi al gruppo e dunque alla convocazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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