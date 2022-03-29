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Bonaventura osservato speciale: lavora ancora a parte ma c'è tempo per la convocazione

Il centrocampista della Fiorentina sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato dopo l'infortunio subito contro il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 10:02
Bonaventura osservato speciale: lavora ancora a parte ma c'è tempo per la convocazione - Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi in vista del match di domenica contro l'Empoli. L'osservatore speciale continua ad essere Giacomo "Jack" Bonaventura, il quale si è infortunato contro il Bologna. L'ex Milan finora ha sempre lavorato a parte, restano però ancora cinque giorni per riavvicinarsi al gruppo e dunque alla convocazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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