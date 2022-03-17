Bonaventura in dubbio contro l’Inter: lavora ancora a parte per il trauma contusivo
Giacomo Bonaventura sabato vorrebbe giocare il suo quasi derby, anche ieri però ha lavorato a parte, difficilmente ci sarà
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 09:02
Giacomo Bonaventura, il centrocampista della Fiorentina sabato vorrebbe giocare il suo quasi derby, visto il passato al Milan, contro l’Inter. Anche ieri però ha svolto un lavoro differenziato a causa del trauma contusivo al ginocchio destro accusato contro il Bologna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
LEGGI ANCHE, GONZALEZ A CACCIA DEL GOL, L’ULTIMO RISALE AL 24 OTTOBRE. PRESI LUI IL 40% DEI RIGORI VIOLA
https://www.labaroviola.com/gonzalez-a-caccia-del-gol-lultimo-risale-al-24-ottobre-presi-lui-il-40-dei-rigori-viola/169279/