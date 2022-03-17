Labaro Viola

Bonaventura in dubbio contro l’Inter: lavora ancora a parte per il trauma contusivo 

Giacomo Bonaventura sabato vorrebbe giocare il suo quasi derby, anche ieri però ha lavorato a parte, difficilmente ci sarà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 09:02
Bonaventura in dubbio contro l’Inter: lavora ancora a parte per il trauma contusivo  -
Rassegna Stampa
Inter
Bonaventura
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Giacomo Bonaventura, il centrocampista della Fiorentina sabato vorrebbe giocare il suo quasi derby, visto il passato al Milan, contro l’Inter. Anche ieri però ha svolto un lavoro differenziato a causa del trauma contusivo al ginocchio destro accusato contro il Bologna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

LEGGI ANCHE, GONZALEZ A CACCIA DEL GOL, L’ULTIMO RISALE AL 24 OTTOBRE. PRESI LUI IL 40% DEI RIGORI VIOLA

https://www.labaroviola.com/gonzalez-a-caccia-del-gol-lultimo-risale-al-24-ottobre-presi-lui-il-40-dei-rigori-viola/169279/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok