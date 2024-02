Bonaventura-Fiorentina, il contratto resta sul tavolo. Futuro? Se ne discuterà anche prima del previsto 

Il bene della Fiorentina prima di tutto e tutti. E questa la sensazione in casa viola dopo i risultati deludenti di queste ultime partite. sembra averlo capito anche Giacomo Bonaventura. Lo screzio con la società viola è stato importante e il centrocampista ha smesso di essere quel giocatore fondamentale per la Viola. Italiano però, non ha mai negato la fiducia sua e del gruppo all’ex Milan che adesso sembra essere intenzionato a seppellire l’ascia di guerra con la società per pensare solo al bene della Fiorentina. Forse la visita degli scorsi giorni dello stesso Spalletti è stata utile per dimenticare certe scorie. Il futuro? Si ne discuterà, magari anche prima del previsto e con reciproca soddisfazione. Il contratto è sul tavolo. Lo scrive La Nazione.

