Bonaventura: “Felice alla Fiorentina. Ringrazio Commisso per la fiducia, ora continuiamo a migliorare”

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina continueranno insieme, almeno, fino al 30 giugno 2024. Dopo la firma, Jack ha così parlato ai microfoni ufficiali del club viola: “Sono felice perché a Firenze mi sono trovato bene fin dal primo momento che sono arrivato. Ora andiamo avanti insieme. Continuiamo a lavorare per cercare sempre di migliorare. La squadra viola per me è innanzitutto un popolo perché quando si viene allo stadio si vede la passione di tutti i tifosi e c’è una città intera che tifa per questa squadra e questa maglia. C’è sempre grande passione e questo è una cosa molto importante per noi calciatori. Firenze è una bellissima città dove si vive benissimo, si vive ancora meglio quando arrivano i risultati e noi vogliamo ottenerli. Il presidente Commisso mi ha fatto le congratulazioni, lo ringrazio per la fiducia e per avermi fatto venire qua e per farmi sentire importante da questa società che vuole crescere e fare tante grandi cose. Speriamo di migliorare sempre”.

UFFICIALE: BONAVENTURA HA RINNOVATO CON LA FIORENTINA FINO AL 2024. C’È L’OPZIONE FINO AL 2025