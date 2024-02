Bonaventura ed un’esclusione che fa discutere ma che non sorprende visto la settimana di voci sul suo futuro

Fiorentina-Frosinone è stata anche la partita delle scelte. Italiano ha dovuto schierare la miglior formazione possibile, scegliendo Nico Gonzalez anche se non al meglio. Infatti, l’esclusione di Giacomo Bonaventura farà sicuramente discutere visto la settimana di voci e non solo sul suo futuro. Il centrocampista è tutt’altro che brillante e Beltran sta rendendo bene in quella posizione. Inoltre, mercoledì ci sarà il Bologna di Thiago Motta e Bonaventura dovrà aiutare la sua Fiorentina in una gara fondamentale per la stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, BELOTTI A FIRENZE SOGNA