Bonaventura, è scoppiato un problema in casa Fiorentina? Diverse le possibili cause del calo di Jack 

Bonaventura, centrocampista viola messo al centro dell’attenzione del mercato negli ultimi tempi. Il gigliato nelle ultime settimane non sta brillando come a inizio stagione, motivo per cui Italiano per la prima volta potrebbe rinunciare al classe ’89 contro il Frosinone, con il tecnico che risolverà soltanto oggi il dubbio dopo averci pensato per tutta la settimana non una, ma cinque, dieci volte. La narrazione attorno al centrocampista, intanto, è cambiata: da Jack super eroe a Jack problema non è stato un attimo, ma quasi. Che poi uno così, con le sue qualità, con la sua esperienza, con il suo modo di stare in campo sempre al servizio della squadra, un problema non può mai essere: ma metterlo in discussione anche solo “tecnicamente” nelle scelte significa che qualcosa non va più come prima. Per l’esattezza da quando, dopo sei gol e due assist in campionato e una serie di prestazioni d’alto livello tanto da fargli riguadagnare la Nazionale azzurra a tre anni di distanza dall’ultima volta, qualcuno o qualcosa ha staccato l’interruttore.

Prima i fastidi non banali al tallone, quindi senza preavviso e non voluto ha fatto irruzione il (mancato) rinnovo del contratto: e la situazione ha preso tutt’altra piega. Contratto che per la società, in base all’opzione a proprio favore, si rinnoverà di un anno (con ribasso economico) al raggiungimento da parte di Bonaventura del 50 per cento delle presenze sul totale della Fiorentina; contratto che il calciatore un po’ per riconoscimento e un po’ per riconoscenza avrebbe voluto già allungato fino al 2025 con stessa opzione spostata al 2026. Non è finita: ci s’è messo di mezzo pure il mercato e con esso il tentativo della Juventus di portarsi Jack subito a Torino, e se possibile il quadro generale si è complicato ulteriormente. Una cosa va detta comunque: Bonaventura non si è sottratto a mezza responsabilità, anzi, lo dimostrano presenze, minuti e impegno di questo 2024, ma per il calciatore che aveva fatto brillare gli occhi bisogna affidarsi alla memoria. E allora si torna per forza al dubbio di partenza: comunque lo risolverà Italiano per il Frosinone e qualsiasi altra direzione prenderà la storia d’ora in avanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, INTER, MILAN E JUVE VOGLIONO LE 18 SQUADRE