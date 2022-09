Bonaventura: “Condizionati dagli infortuni, non riusciamo a fare il nostro calcio. La sosta ci aiuterà”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giacomo Bonaventura, ha commentato la brutta sconfitta della Fiorentina contro il Basaksehir per 3-0: “Abbiamo sbagliato delle giocate che sono costate chiare e regalato due gol noi. Stiamo avendo dei problemi. Non riusciamo ad esprimere il gioco dello scorso anno. Tanti infortuni ci stanno condizionando. Dobbiamo lavorare per riprenderci e sfruttare questa sosta di due settimane per ricaricare le pile. Serve riacquistare condizione fisica e qualità”.

