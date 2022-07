Bonaventura: “C’è grande entusiasmo. I tifosi ci hanno dato la forza per dare qualcosa in più”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina dopo l’amichevole contro la Triestina, Giacomo Bonaventura ha fatto il punto della situazione in casa viola dopo la fine del ritiro di Moena: “Abbiamo fatto due settimane di lavoro e qualche amichevole. Abbiamo messo un po’ di minuti nelle gambe, questo ci serve per farci trovare pronti all’inizio del campionato. Ci sono stati tantissimi tifosi, siamo contenti di tutto questo entusiasmo. Alcune volte, quando eravamo stanchi, ci hanno dato la forza per dare qualcosa in più”.