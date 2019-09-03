Bonato: "Per Castrovilli mi aspetto in futuro una chiamata in Nazionale. Impatto positivo con la Fiorentina"

Nereo Bonato, ds della Cremonese, esprime il suo punto di vista sugli affari conclusi in Serie A: "Castrovilli? Penso possa diventare da Nazionale. È un interno di centrocampo che ha grandi capacità d...

Nereo Bonato, ds della Cremonese, esprime il suo punto di vista sugli affari conclusi in Serie A: "Castrovilli? Penso possa diventare da Nazionale. È un interno di centrocampo che ha grandi capacità di inserimento. L'impatto con la Fiorentina è stato positivo, ha fisicità e tecnica, credo possa essere utile anche per la Nazionale. Si vedeva ad occhio nudo che aveva qualità differenti rispetto alla categoria. Ripeto, mi aspetto in futuro la chiamata in azzurro".

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