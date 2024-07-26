Bolton-Fiorentina sarà visibile sul sito ufficiale della Fiorentina. Calcio d'inizio alle ore 20.30

L'amichevole tra Bolton e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della società viola. Il calcio di inizio sarà alle 20.30 ed inizialmente non era prevista nessuna trasmissione live...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2024 20:03

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