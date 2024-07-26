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Bolton-Fiorentina sarà visibile sul sito ufficiale della Fiorentina. Calcio d'inizio alle ore 20.30

L'amichevole tra Bolton e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della società viola. Il calcio di inizio sarà alle 20.30 ed inizialmente non era prevista nessuna trasmissione live...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 20:03
Bolton-Fiorentina sarà visibile sul sito ufficiale della Fiorentina. Calcio d'inizio alle ore 20.30 -
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L'amichevole tra Bolton e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della società viola. Il calcio di inizio sarà alle 20.30 ed inizialmente non era prevista nessuna trasmissione live della gara ma alla fine è stata trovata questa soluzione per accontentare i tanti tifosi viola che vogliono seguire il primo test inglese della truppa di Palladino.

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