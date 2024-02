Bologna-Fiorentina, duello da Champions stasera al Dall’Ara come un vecchio film western

Tuttosport cita i film di Sergio Leone sulle note di Ennio Morricone per parlare del match di stasera al Dall’Ara tra i viola di Italiano e i rossoblù di Thiago Motta, infatti si tratta di un vero e proprio duello per la Champions per entrambe perché chi uscirà vincitore, avrà molte possibilità di proseguire al meglio il campionato in condizioni favorevoli. Un duello non per dei dollari in più ma per gli euro poiché una fetta d’Europa passa da stasera. Partita speciale per Italiano che festeggia la centesima panchina con la Fiorentina in una delle più importanti della stagione, lo sarà anche per Belotti che arriva a 400 partite tra i professionisti ed è l’occasione giusta per continuare la sua missione a suon di gol.