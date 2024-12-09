Bologna-Fiorentina, Bove forse la guarderà da casa ma prima gli ultimi esami al cuore
Oggi inizia la seconda settimana di Bove a Careggi
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 09:16
Oggi inizia la sua seconda settimana di ricovero per Edoardo Bove, forse l'ultima: l'addio temporaneo a Careggi, in cui si trova dal primo dicembre, arriverà quando sarà esaurito questo nuovo giro di esami al cuore. La prossima gara della Fiorentina a Bologna potrebbe pure vederla da casa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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