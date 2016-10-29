Bologna-Fiorentina 0-1 al 45': Kalinic gol, viola con l'uomo in più

Viola in controllo a metà gara a Bologna

Fiorentina in vantaggio di un gol e con l'uomo in più alla fine del primo tempo, a Bologna. Viola già vicini al vantaggio al 6', con il palo clamoroso colpito da Josip Ilicic: controllo di petto e sinistro, ma la palla non entra. Il Bologna prova a far muro e riparte: al quarto d'ora Milic perde un pallone sanguinoso, ma Borja spazza via. La viola cresce e al 25' si vede annullare una rete per fuorigioco di Kalinic. Alla mezz'ora episodio chiave: Gastaldello commette fallo da ultimo uomo su Kalinic, provocando rigore ed espulsione. Dal dischetto lo stesso croato fredda Da Costa: 0-1 viola all'intervallo.