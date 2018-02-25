Bolide di Biraghi dai 20 metri, Fiorentina in vantaggio!

La Fiorentina si porta in vantaggio dopo 6' minuti. A segnare la rete dell'1-0 è Cristiano Biraghi che dai 20 metri lasca partire un bolide..

La Fiorentina si porta in vantaggio dopo 6' minuti. A segnare la rete dell'1-0 è Cristiano Biraghi che dai 20 metri lascia esplodere un bolide che si va a spegnere sotto l'incrocio dei pali. Il terzino viola ci aveva già provato due minuti prima, sempre dai 20 metri. In quell'occasione era stato bravo Sorrentino a deviare in angolo