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Bolide di Biraghi dai 20 metri, Fiorentina in vantaggio!

La Fiorentina si porta in vantaggio dopo 6' minuti. A segnare la rete dell'1-0 è Cristiano Biraghi che dai 20 metri lasca partire un bolide..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2018 14:57
Bolide di Biraghi dai 20 metri, Fiorentina in vantaggio! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina si porta in vantaggio dopo 6' minuti. A segnare la rete dell'1-0 è Cristiano Biraghi che dai 20 metri lascia esplodere un bolide che si va a spegnere sotto l'incrocio dei pali. Il terzino viola ci aveva già provato due minuti prima, sempre dai 20 metri. In quell'occasione era stato bravo Sorrentino a deviare in angolo

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