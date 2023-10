Bocci su Bonaventura: ”Non arriverà col massimo delle energie ma è giusto si goda la nazionale”

Intervenuto da Coverciano ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Alessandro Bocci ha così commentato il momento della nazionale di Spalletti con riferimento a Bonaventura:

“La scelta dell’allenatore è fondamentale, e lo scontro tra Garcia e Italiano e le parabole di Napoli e Fiorentina ce lo insegnano. Ranieri può fare come Quarta? Non ho la competenza per dirlo, mi sembra sia un ruolo molto specifico come caratteristiche e ha rilanciato in tutto e per tutto l’argentino. Bonaventura? L’ho visto sereno, voglioso di farsi valere e di trascinare ancora la Fiorentina. La Nazionale premia il merito, l’età non deve ostacolare i giocatori che dimostrano quanto lui. Certo, non è il massimo per Italiano che se lo ritroverà con meno energie, ma si può gestire. Dopo la sosta non mi aspetto altro che la conferma di quanto abbiamo visto dall’Atalanta in poi. Ci saranno i serbi del Cukaricki in Conference League e un calendario non semplicissimo in campionato”.

CONTE RIFIUTA IL NAPOLI