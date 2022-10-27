Bocci sicuro: ''Contro l'Inter Jovic più pericoloso di Cabral, punterei su di lui stasera''

Luka Jovic dev'essere il perno offensivo dell'attacco di Italiano per il match di questa sera contro i turchi.

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, il noto giornalista Alessandro Bocci ha parlato delle scelte di formazione per il match di stasera:

''Io metterei Jovic stasera, che contro l'Inter mi è sembrato molto più pericoloso di Cabral. Si potrebbe anche pensare ad un 4-2-3-1 ma giocare con tre attaccanti insieme ti priverebbe di alternative in panchina. Campionato anonimo? Al momento si rischia anche qualcosa di più vista la posizione in classifica. Per stasera invece non partirei sbilanciato in avanti alla caccia del 3-0 ma giocherei in modo più equilibrato cercando di difendere il secondo posto. La Fiorentina deve vivere una gara alla volta, facendo piccoli passi per uscire dalla crisi. Ad oggi sei in lotta per la salvezza, anche se sono sicuro che il valore della rosa non rispecchi questa posizione.''

RAGNIK VOLEVA VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/dalla-germania-il-manchester-united-voleva-vlahovic-dalla-fiorentina-ma-il-giocatore-ha-scelto-la-juve/190369/