Bocci durissimo: "Se questa squadra lotta per non retrocedere, è un fallimento di Paratici"

Il momento nero della Fiorentina continua a far rumore e a scatenare il dibattito tra gli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Alessandro Bocci ha analizzato senza filtri la difficile situazione della squadra dopo la sconfitta di Genova, puntando l'indice contro la pianificazione del club e la costruzione della rosa.

Bocci ha esordito analizzando le radici profonde delle difficoltà viola, evidenziando come i problemi attuali vadano ben oltre le responsabilità dei singoli tecnici:

"Questa squadra è stata costruita senza una logica. Sono stati presi dei giocatori buoni, però non sono stati messi insieme a dovere. Infatti, siamo già al secondo allenatore che ci prova a costruire qualcosa di buono e che tenta a dare un'organizzazione e un minimo di costruzione tattica, ma non ci riesce, quindi non per forza è sempre colpa degli allenatori. Se danno a noi quei soldi, facciamo meglio di loro. "