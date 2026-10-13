Bocci durissimo: "Se questa squadra lotta per non retrocedere, è un fallimento di Paratici"
Il giornalista ha criticato la costruzione della Fiorentina
Il momento nero della Fiorentina continua a far rumore e a scatenare il dibattito tra gli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Alessandro Bocci ha analizzato senza filtri la difficile situazione della squadra dopo la sconfitta di Genova, puntando l'indice contro la pianificazione del club e la costruzione della rosa.
"Una squadra assemblata senza logica"
Bocci ha esordito analizzando le radici profonde delle difficoltà viola, evidenziando come i problemi attuali vadano ben oltre le responsabilità dei singoli tecnici:
"Questa squadra è stata costruita senza una logica. Sono stati presi dei giocatori buoni, però non sono stati messi insieme a dovere. Infatti, siamo già al secondo allenatore che ci prova a costruire qualcosa di buono e che tenta a dare un'organizzazione e un minimo di costruzione tattica, ma non ci riesce, quindi non per forza è sempre colpa degli allenatori. Se danno a noi quei soldi, facciamo meglio di loro. "
"Spettro retrocessione: se l'epilogo è questo, è un fallimento"
Il giudizio sul rendimento stagionale in rapporto agli investimenti effettuati è severo e non lascia spazio a interpretazioni:
"Se la Fiorentina lotta per non retrocedere dopo tutti i soldi che ha speso, la stagione va ritenuta fallimentare."
Lo sguardo al futuro e le richieste per gennaio
Nonostante il quadro critico, il giornalista ha tracciato la via d'uscita, auspicando un'inversione di tendenza immediata e correzioni mirate nella prossima sessione di riparazione:
"Io mi auguro che ci si tiri fuori da queste sabbie mobili il prima possibile per poi aggiustare la rosa con gli acquisti necessari a gennaio, ad esempio un centrocampista centrale che sono due sessioni di mercato che non viene preso."