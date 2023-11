Bocci col pugno duro: ”Quello che stiamo vedendo non è il vero Nzola, ma Italiano resti al timone”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista del Corriere Della Sera Alessandro Bocci ha detto la sua sul momento della squadra viola soffermandosi sul rendimento degli attaccanti:

”L’astinenza dei centravanti? Fino a che la squadra ha girato a mille, il problema è stato mascherato, ma adesso che Bonaventura e Nico Gonzalez sono un po’ in calo, diventa evidente. Credo che Italiano debba porselo, questo problema, e trovare una soluzione. Ho visto tante partite di Nzola, e quello che stiamo vedendo nella Fiorentina non è lui. Non lotta, non fa niente. Scherzando ho detto che sembrava il quarto difensore della Juve. Credo che Italiano sia il bene della Fiorentina, in questo caso visto l’andamento della partita in cui sembrava si potesse giocare all’infinito senza segnare, forse avrebbe potuto provare qualcosa di diverso. Se Beltran ha avuto un problema fisico, poteva mettere Kouamè vicino a Nzola per riempire l’area e fare una sorta di 4-2-4.”

