Bocci amaro: “Fiorentina non più padrona del suo destino. Europa? Meno del 50% di possibilità”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare i temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le sue parole: “Ho visto una squadra diversa da quella che mi aveva sorpreso in negativo con Salernitana e Udinese. Credo che la Fiorentina abbia pagato queste partite ravvicinate non essendoci abituata. Ieri a San Siro i viola hanno giocato una buona partita, c’è stato il solito errore individuale, questo mi dà un po’ di fiducia per le ultime tre partite, ma se l’Atalanta vince stasera la Fiorentina non è più padrona del suo destino. Credo ci siano meno del 50% di possibilità di andare in Europa, la mia speranza è che questo campionato folle possa ancora regalare sorprese positive”.

