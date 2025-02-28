Boccata d'ossigeno per la Fiorentina, Gosens segna il gol vittoria, Lecce ko. Beltran colpisce due legni

La Fiorentina soffre ma batte il Lecce

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 20.45 ospita all'Artemio Franchi di Firenze il Lecce di Marco Giampaolo. La Viola è reduce da tre ko consecutivi. I salentini provengono invece dal ko contro l'Udinese.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Beltran. Viola in pressing nei primi minuti di gioco, il Lecce cerca di difendersi. Al 9’ Dodò va sul fondo e mette un bel cross sul secondo palo, Gosens con un colpo di testa firma l’1-0 per la Fiorentina. Al 16’ Beltran prova l’intervento sulla palla, l’arbitro lo ammonisce. Al 18’ i viola perdono palla, Krstovic in un attimo si sposta il pallone e calcia, tiro troppo debole. Al 42’ occasione Fiorentina, Zaniolo dentro per Ndour che calcia e trova Falcone ma nel controllo il centrocampista italiano fa fallo. Al 44’ Karlsson prova lo scavino davanti a De Gea, lo spagnolo chiude in corner. Al 46’ giallo per Berisha a causa del fallo su Ranieri. Fiorentina-Lecce, il primo tempo finisce 1-0.

SECONDO TEMPO- La prima chance è per la Fiorentina, cross dentro per Dodò, Beltran prova il colpo di testa. Al 48’ Karlsson prova il tiro, palla deviata in corner da Dodò. Al 51’ giallo per Gallo. Al 61’ ammonito Zaniolo per fallo su Baschirotto, salterà il Napoli. Al 63’ nel Lecce fuori Berisha, Karlsson e Gallo, dentro Rebic, Sala e Helgason. Al 65’ Gosens sul secondo palo per Mandragora che colpisce il pallone di testa senza impensierire Falcone. Al 68’ palla per Krstovic che colpisce il pallone di testa, palla fuori dallo specchio. Al 69’ fuori Cataldi, al suo posto Fagioli. Al 72’ colpo di testa di Gosens, meno di Pierret. Sul dischetto si presenta Beltran che colpisce il palo, la gara resta quindi aperta. Al 75’ ottima palla di Ranieri per Dodò che va al tiro al volo, troppo di esterno, finisce sul fondo. All’80’ fuori Pongracic, al suo posto Comuzzo. All’85’ fuori Guilbert, dentro Danilo Veiga. All’86’ ottimo schema della Fiorentina su punizione, a negare il gol a Beltran dopo la sua sassata, la traversa. Sfortunato oggi l’argentino. All’86’ Danilo Veiga si divora un gol, ammonito Mandragora, salta anche lui il Napoli. All’87’ fuori Dodò e Zaniolo, al suo posto Moreno e Gudmundsson. Al 91’ scatta Gudmundsson e va al tiro, Falcone chiude lo specchio, azione in fuorigioco. Al 95’ Beltran recupera un pallone e lo passa a Gudmundsson che si divora il gol del 2-0.