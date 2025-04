Bobo Vieri: “Kean è uno degli attaccanti più forti d’Europa, non c’è una favorita per la Champions”

L’ex attaccante della Fiorentina Bobo vieri è stato intervistato a Tuttosport e ha parlato sia della corsa champions che di Moise Kean, queste le sue parole:

Chi andrà in Champions?

«Per me l’Atalanta non avrà problemi e finirà al terzo posto. Ora che i bergamaschi non hanno più partite di Coppa, ci sarà Gasperini che li spaccherà in due nel corso della settimana con super allenamenti. Per il quarto posto invece sarà una corsa aperta dove non immagino una favorita in particolare. Vediamo cosa succede.»

Cosa ne pensi di Kean?

«L’ho detto mesi fa, è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Ora che gioca titolare se ne possono accorgere tutti».