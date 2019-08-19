BLITZ NOTTURNO: RIBERY VICINISSIMO. DUE ANNI DI CONTRATTO A 6MLN LORDI A STAGIONE

Di Gabriele Caldieron Si sa, nel mercato non si può mai dormire sonni tranquilli o meglio: non si può dormire. Sono le 00.10 del 20 Agosto 2019 e Franck Ribery è vicinissimo al vestire la maglia viola...

Di Gabriele Caldieron

Si sa, nel mercato non si può mai dormire sonni tranquilli o meglio: non si può dormire. Sono le 00.10 del 20 Agosto 2019 e Franck Ribery è vicinissimo al vestire la maglia viola. Il giocatore classe ‘83, svincolato dal Bayer Monaco è un esterno offensivo che nella scorsa stagione ha totalizzato 38 presenze e 7 gol. Il palmarés parla per lui: 9 campionati tedeschi, vice campione del mondo, una Champions League, un mondiale per club e chi più ne ha... Più ne metta.

Nei mesi scorsi parlavamo di Commisso alla ricerca di un uomo immagine da esportare anche con la sua Mediacom nei mercati americani. Il nome di Ribéry è altisonante e si sposa con questa idea.

Stipendio? Vi saranno sembrati una follia i 6 milioni lordi a stagione. Invece non è così, come vi avevamo già anticipato nell’articolo di Stefano Borgi (LEGGI QUI) dal 1 Luglio 2019 un decreto denominato “rientro dei cervelli”, aiuta le società ad avere meno pressione sugli stipendi dei calciatori. Se dapprima con le ritenute IRPEF si sfiorava il 43% (quindi quasi il doppio) ossia: un milione di stipendio al giocatore? Quasi due per le casse della squadra, adesso, o meglio, da Gennaio 2020, invece pagherà circa un terzo del netto.

In sintesi: Ribéry fino a dicembre costerà alla Fiorentina con il vecchio sistema, poi con il nuovo. Ed in tutto questo ginepraio il francese percepirà netti circa 4.3 milioni il primo anno e 4.8 il secondo con un lordo di 6 a stagione, euro più euro meno.

Con i legami anche dei diritti di immagine che verrebbero gestiti dall’entourage del giocatore in parte maggiore rispetto a quelli alla quale potrà usufruire la squadra . Questo per arrivare alla cifra complessiva.

La Fiorentina si prepari allo sbarco, Toni lo corteggia su Instagram e lui ammicca. Se due indizi fanno una prova... Questo martedì sarà un qualcosa di radioso per la storia viola.