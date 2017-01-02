Bjelica: "Per Kalinic cifre pazze, ma restare alla Fiorentina sarebbe la scelta migliore. Badelj invece..."

I soldi sono tanti ma le qualità della Serie A non sono comparabili con quelle del calcio cinese

Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia ed attualmente sulla panchina del Lech Poznan, ha parlato della situazione dei suoi due connazionali che al momento vestono la maglia della Fiorentina, ovvero l'attaccante Nikola Kalinic ed il centrocampista Milan Badelj: "Le cifre sono pazze, ma ci sono giocatori che semplicemente non accettano questi trasferimenti. I soldi sono tanti ma le qualità del campionato italiano non sono comparabili a quelle del calcio cinese, penso che rimanere in Italia sia la scelta migliore per lui. Sono convinto che abbia offerte anche da club di Serie A. Badelj sicuramente è un giocatore molto interessante, penso che sia nella sua dimensione alla Fiorentina. Sta giocando abbastanza bene ora e penso che in viola sia al suo livello. La Fiorentina è sicuramente una grande squadra".