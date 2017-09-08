Bjelanovic: ''Badelj? Dopo il cambio agente può rinnovare con la Fiorentina. Quello di prima faceva guerra alla società''

Sasa Bjelanovic, attuale capo scouting dell'Hajduk Spalato, parla del suo connazionale Milan Badelj a Lady Radio: "Badelj? Credo che con il cambio di procuratore il giocatore adesso sia più tranquillo...

Sasa Bjelanovic, attuale capo scouting dell'Hajduk Spalato, parla del suo connazionale Milan Badelj a Lady Radio: "Badelj? Credo che con il cambio di procuratore il giocatore adesso sia più tranquillo e che adesso sia dalla parte della società: il precedente procuratore di Milan era in guerra con la dirigenza, per cui adesso non è da escludere che rinnovi anche per il futuro".