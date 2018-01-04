Biraghi: "In pochi si aspettavano una Fiorentina così. Inter? Non ero pronto per una squadra così importante"

Cristiano Biraghi, terzino viola protagonista di una buona prima parte di stagione, ha parlato a Premium sport: “Abbiamo fatto un girone d’andata positivo perché siamo cresciuti come gruppo e come squ...

Cristiano Biraghi, terzino viola protagonista di una buona prima parte di stagione, ha parlato a Premium sport: “Abbiamo fatto un girone d’andata positivo perché siamo cresciuti come gruppo e come squadra, siamo migliorati tanto rispetto all’inizio. Non in tanti si aspettavano una Fiorentina così, dobbiamo migliorare ancora tanto perché ci sono da fare parecchi punti per toglierci soddisfazioni. Inter? Non ero pronto evidentemente per giocare in una squadra così importante, mi porto dietro dei ricordi positivi, è stata la squadra che mi ha fatto esordire nel calcio dei grandi. Ci sono cresciuto dentro e vengo da una famiglia che ha sempre tifato per l’Inter. E’ stato un passo importantissimo nella mia vita”.