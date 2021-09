Biraghi: “Viola Park? Forse il più bello del mondo. Mai visto un centro così, nemmeno in foto”

Il capitano Cristiano Biraghi ha rilasciato un commento sul Viola Park, la casa della Fiorentina che sta nascendo, ai microfoni del canale media ufficiale gigliato. Ecco le sue parole: “Siamo contenti di poter fare questo tour, perché eravamo tutti curiosi di vedere cosa stava venendo fuori. È un centro sportivo veramente di livello altissimo, probabilmente sarà uno dei più belli d’Europa o del mondo. Una roba così grande non l’ho mai vista neanche in foto. Questo deve essere un motivo in più per ripagare il presidente che sta facendo tutto questo per noi. È bello avere anche i giovani vicino, siamo i loro idoli: io da bambino quando giocavo nelle giovanili sognavo di potermi allenare insieme ai grandi. Quindi penso sia un bel motivo d’orgoglio sia per loro che per noi“.

