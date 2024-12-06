Biraghi sempre più ai margini della Fiorentina, a sinistra ormai è diventato la terza scelta per Palladino

Cristiano Biraghi ormai è sempre di più ai margini della Fiorentina, il capitano ha visto ridursi drasticamente il suo minutaggio rispetto alla scorsa stagione. Infatti se ad inizio campionato si pens...

Cristiano Biraghi ormai è sempre di più ai margini della Fiorentina, il capitano ha visto ridursi drasticamente il suo minutaggio rispetto alla scorsa stagione. Infatti se ad inizio campionato si pensava che grazie alla difesa a 3 Biraghi potesse ritargliarsi un suo spazio all'interno della Fiorentina e essere un calciatore importante, con il passaggio alla difesa a 4 queste speranze sono andate in frantumi.

Se possibile inoltre nelle ultime uscite della Fiorentina il suo minutaggio è calato ancora di più, infatti a partire dalla gara con l'Apoel dello scorso 7 Novembre Biraghi ha giocato solo 80 minuti contro i 185 di Parisi ed i 280 di Robin Gosens. Vero che di mezzo c'è stato un affaticamento che lo ha costretto a saltare la partita di Como ma viene difficile comunque pensare che senza infortunio potesse partire titolare, e inoltre la sensazione è che ultimamente Palladino preferisca fare entrare Parisi quando 'è da far rifiatare Gosens.

Viene dunque da chiedersi quale possa essere il futuro di Biraghi visto che di colpo è passato da essere l'uomo copertina della Fiorentina ad essere una terza scelta e immaginiamo che per un calciatore come lui questa situazione non lo renda troppo felice. Inoltre la corsia di sinistra è troppo affollata e verosimilmente uno tra Biraghi e Parisi dovrà lasciare la Fiorentina a Gennaio, che sia arrivata la fine di un era per la Biraghi e la Fiorentina?

KEAN GIOCATORE DEL MESE IN SERIE A

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