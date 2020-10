CorFio, Biraghi rinnova fino al 2024 con la Fiorentina. L’obiettivo? Giocare l’Europeo

Inter, la squadra per cui Cristiano Biraghi fa il tifo da sempre. Sperava che lo riscattassero, di continuare la carriera in nerazzurro ma Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo. Così il suo agente ha prima cercato nuove opportunità, circolava l’interesse della Roma, poi ha puntato su un nuovo accordo a Firenze e proprio in queste ore è arrivata la firma sul rinnovo del contratto. Questo accordo scadrà nel 2024, anche l’ingaggio è stato aumentato poiché la cifra era ancora quella iniziale, risalente a quando arrivò dal Pescara appena retrocesso.

Nello spogliatoio in passato ha alzato la voce più di una volta: quando la Fiorentina di Pioli e Montella incappava in qualche scivolone. Un anno fa l’Inter lo riportò a casa, la stagione è stata positiva ma non al punto da spingere il club a riscattarlo per tredici milioni. Il rinnovo sottoscritto in poche settimane è il certificato di garanzia del desiderio di aiutare la Fiorentina a crescere e continuare insieme. A Firenze ha conquistato la Nazionale, adesso sulla fascia sinistra cercherà il pass per gli Europei. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CECCARINI: “CASTROVILLI RINNOVERÀ FINO AL 2025. MILENKOVIC? OCCHIO ALL’INTER. PEZZELLA…”