Biraghi: "Puntiamo all'Europa League, voglio fare altri assist. Simeone un bomber, Chiesa..."

Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport vi è un'intervista rilasciata da Cristiano Biraghi, terzino sinistro gigliato. Queste le sue principali dichiarazioni:"Una vera gioia giocare alla Fior...

Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport vi è un'intervista rilasciata da Cristiano Biraghi, terzino sinistro gigliato. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Una vera gioia giocare alla Fiorentina, devo migliorare nella fase difensiva sebbene gli assist per i compagni siano la mia vita. In stagione ne ho fatti tre e voglio ripetermi. Simeone ha l'istinto del bomber.

Lotteremo fino alla fine per raggiungere l'Europa League. Chiesa? Spero rimanga a Firenze e diventi una bandiera per la Fiorentina, è un grande talento".