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Biraghi: "Puntiamo all'Europa League, voglio fare altri assist. Simeone un bomber, Chiesa..."

Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport vi è un'intervista rilasciata da Cristiano Biraghi, terzino sinistro gigliato. Queste le sue principali dichiarazioni:"Una vera gioia giocare alla Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 08:11
Biraghi: "Puntiamo all'Europa League, voglio fare altri assist. Simeone un bomber, Chiesa..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport vi è un'intervista rilasciata da Cristiano Biraghi, terzino sinistro gigliato. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Una vera gioia giocare alla Fiorentina, devo migliorare nella fase difensiva sebbene gli assist per i compagni siano la mia vita. In stagione ne ho fatti tre e voglio ripetermi. Simeone ha l'istinto del bomber.

Lotteremo fino alla fine per raggiungere l'Europa League. Chiesa? Spero rimanga a Firenze e diventi una bandiera per la Fiorentina, è un grande talento".

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