Biraghi primo in Italia per numero di cross effettuati. La Serie A lo celebra: "Fallo un cross"

Cristiano Biraghi è il primo calciatore per numero di cross effettuati nel campionato italiano. Il capitano della Fiorentina guida questa speciale classifica con ben 156 traversoni eseguiti, seguono D...

Cristiano Biraghi è il primo calciatore per numero di cross effettuati nel campionato italiano. Il capitano della Fiorentina guida questa speciale classifica con ben 156 traversoni eseguiti, seguono Dimarco (106) e Kostic (105). La Serie A ha celebrato il terzino viola tramite un post su Instagram accompagnandolo con la didascalia "Fallo un cross, Biraghi".

GAZZETTA, PEREYRA, ITALIANO LO VUOLE GIÀ A GENNAIO MA L’UDINESE NON VUOLE PRIVARSENE ORA

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