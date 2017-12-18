Biraghi: "Peccato per non aver vinto ma non c'è tempo per piangersi addosso. Adesso..."
Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato attraverso un post su Instagram dopo il pareggio interno contro il Genoa. Queste le sue parole: "Peccato veramente per non aver portato...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2017 13:40
Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato attraverso un post su Instagram dopo il pareggio interno contro il Genoa. Queste le sue parole: "Peccato veramente per non aver portato a casa il punteggio pieno ma non c'è tempo per piangersi addosso..venerdì c'è un altro battaglia..TUTTI UNITI"
Ecco il post di Biraghi