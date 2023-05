Biraghi: “Molto fiducioso per Praga. Difficile accettare la sconfitta, ma dobbiamo essere orgogliosi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato dopo la finale di Coppa Italia persa per 2-1 contro l’Inter: “Complimenti a loro, con Calhanoglu ci siamo stretti la mano a fine gara, quando abitavo a Milano vivevamo vicini. Gli ho augurato di vincere la Champions, loro ci hanno augurato di vincere a Praga”.

Poi ha proseguito: “Fa male, soprattutto perché credo che il gap sia ampio ma oggi l’abbiamo accorciato il più possibile. Dobbiamo essere orgogliosi, l’ho detto ai compagni: so che è difficile accettare le sconfitte, abbiamo dato tutto e qualche errore ci può stare, ma abbiamo mostrato un grande spirito”.

Infine, sulla prossima finale di Conference: “Io per Praga sono molto fiducioso. Molti di noi non avevano giocato una finale e farlo a questo livello contro una squadra di livello mondiale non ce la aspettavamo. Ci deve dare fiducia per la prossima finale”.