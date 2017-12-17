Biraghi: “Mancata lucidità nel finale, pensiamo al Cagliari. I miei errori? Migliorerò...”

Nel post partita tra Fiorentina e Genoa è intervenuto Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni del terzino gigliato:“C'è molto rammarico per non essere riusciti a vincere, ci tenevamo a portare a ca...

Nel post partita tra Fiorentina e Genoa è intervenuto Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni del terzino gigliato:

“C'è molto rammarico per non essere riusciti a vincere, ci tenevamo a portare a casa i tre punti. Abbiamo subito il Genoa nei minuti iniziali poi siamo cresciuti. Ci è mancata la lucidità nel finale. Non è semplice trovare spazi con chi gioca con tanti uomini dietro la linea de pallone. Le mie occasioni sprecate? Devo migliorare e da domani lavoreremo anche su questo aspetto, non di devo pensare. Le prossime gare saranno importanti e difficili poiché ravvicinate. Pensiamo al Cagliari. Una vittoria oggi sarebbe stata importante e dobbiamo lottare fino alla fine, i tifosi ci stiano vicini”.