Biraghi, la botta c’è ma stringe i denti con il Napoli vuole esserci. Mina e Pierozzi ancora problemi muscolari 

La Fiorentina si è allenata ieri. Una sgambata leggera dopo la sfida con il Cagliari. Lavoro sempre a parte per il baby Nicolò Pierozzi e Yerry Mina, ancora alle prese con problemi muscolari. Tempi lunghi per loro. Cristiano Biraghi invece, portato in panchina da Italiano nella partita coi sardi soltanto per fare gruppo, stringe i tempi. La botta alla caviglia subita nella partita contro il Frosinone non è ancora passata ma lui vuole esserci almeno per il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.