Biraghi: "Firenze deve diventare il nostro fortino grazie ai tifosi viola. Contro la Juventus partita fondamentale"

Vogliamo giocare alla spagnola. Nelle ultime due partite siamo stati compatti e più forti" così Cristiano Biraghi a Sky Sport

Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria casalinga, queste le sue parole:

"Stiamo lavorando bene e si vede. Nelle ultime due partite siamo stati compatti, convinti nei nostri mezzi. Gioco alla spagnola? Sì, abbiamo tanta qualità e imporre il nostro gioco, soprattutto in casa, fa parte della nostra natura. Chiesa ha qualità importanti, lo ha dimostrato l’anno scorso, lo sta dimostrando adesso e lo dimostrerà ancora. Non sono io colui che può dire dove arriverà, sa bene che il futuro verrà da solo e che l’importante è lavorare giorno dopo giorno. Non dobbiamo caricarlo di pressioni. Il Franchi deve essere il nostro fortino perché i tifosi sono il nostro uomo in più. Adesso pensiamo già alla gara con la Juve, che è una partita fondamentale”