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Biraghi esulta per la gara contro la Lazio: "La gente come noi non molla mai".

Anche Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha voluto commentare la prestazione della squadra contro la Lazio. "La gente come noi non molla mai", le sue parole, affidate ad Instagram,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 18:20
Biraghi esulta per la gara contro la Lazio: "La gente come noi non molla mai". - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Anche Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha voluto commentare la prestazione della squadra contro la Lazio. "La gente come noi non molla mai", le sue parole, affidate ad Instagram, per tornare sulla gara dell'Olimpico pareggiata al 92esimo grazie ad un rigore concesso dal VAR, ma che è stato estremamente discusso in casa Lazio, provocando pesanti strascichi nel post partita.

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