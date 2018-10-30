Biraghi e la Fiorentina, ci siamo per il rinnovo fino al 2023. Ecco cifre e dettagli

Cristiano Biraghi e la Fiorentina, avanti insieme. La scorsa settimana è andato in scena un summit tra l'agente del terzino mancino e il ds Pantaleo Corvino per discutere del rinnovo di contratto. C'è...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2018 15:19

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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