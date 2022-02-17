Biraghi è il capitano e leader rinato con Italiano: la sua crescita simbolo di grande speranza

Biraghi è il re delle punizioni in Serie A

Biraghi è il re delle punizioni in Serie A ne ha già trasformate tre, meglio di Biraghi non ha fatto nessuno. Si è pure preso sulle spalle la responsabilità della squadra, di una Fiorentina diventata attorno a lui più compatta e coesa. È diventato il punto di riferimento per la città, il giocatore simbolo di attaccamento alla maglia oltre ad un combattente vero. La società viola gli ha prolungato il contratto fino al 2024. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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