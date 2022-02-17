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Biraghi è il capitano e leader rinato con Italiano: la sua crescita simbolo di grande speranza

Biraghi è il re delle punizioni in Serie A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 09:13
Biraghi è il capitano e leader rinato con Italiano: la sua crescita simbolo di grande speranza - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Biraghi è il re delle punizioni in Serie A ne ha già trasformate tre, meglio di Biraghi non ha fatto nessuno. Si è pure preso sulle spalle la responsabilità della squadra, di una Fiorentina diventata attorno a lui più compatta e coesa. È diventato il punto di riferimento per la città, il giocatore simbolo di attaccamento alla maglia oltre ad un combattente vero. La società viola gli ha prolungato il contratto fino al 2024. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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