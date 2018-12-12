Biraghi: "Domenica dobbiamo vincere, poco importa sia l'Empoli. Il mio futuro..."
Intervenuto ad un evento pubblicitario in pieno centro a Firenze, queste le parole di Cristiano Biraghi:"Sarà l’Empoli ma poteva essere qualsiasi altra squadra, noi domenica dobbiamo vincere. In Nazio...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 18:56
Intervenuto ad un evento pubblicitario in pieno centro a Firenze, queste le parole di Cristiano Biraghi:
"Sarà l’Empoli ma poteva essere qualsiasi altra squadra, noi domenica dobbiamo vincere. In Nazionale in pianta stabile, dobbiamo preoccuparci per il futuro? No, no, ora dobbiamo preoccuparci solo di fare punti con la Fiorentina…”