Biraghi: "Bisogna creare un grande gruppo in un momento cosi di tensione. Forza viola"

Sono molto contento di essere qui. Obiettivo fare bene per dare serenità alla città" prime parole da giocatore viola per Biraghi

Cristiano Biraghi, nuovo difensore della Fiorentina, si è sottoposto quest'oggi alle visite mediche in casa viola e ha parlato brevemente del suo approdo alla corte di Pioli: "Sono molto contento di essere qui. Bisogna cercare di amalgamarsi fin da subito, perché è necessario creare solidità e gruppo in un momento di tensione come questo, in modo da dare serenità alla città. Forza Viola!".

Tuttomercatoweb.com