Biraghi: "Anche l'anno scorso era il momento giusto per vincere un trofeo, noi viviamo di pressioni"

Si sta svolgendo il Media Day all'interno del Viola Park tra i tanti a rilasciare dichiarazioni anche il capitano Biraghi

Si sta svolgendo il Media Day all'interno del Viola park, tra i tanti a rilasciare dichiarazioni anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, queste le sue parole: "Siamo tranquilli, ci stiamo godendo queste giornate perché sono momenti che non capitano tutti gli anni, noi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di farcelo capitare di nuovo ma siamo sereni, tranquilli e concentrati per il finale di stagione. Anche l'anno scorso era il momento di vincere un trofeo e speriamo che con l'esperienza dell'anno scorso possiamo fare meglio. Viviamo di pressioni e questo non cambia, è normale che c'è attesa perchè è una finale ma l'abbiamo giocata anche lo scorso anno, abbiamo regalato tante gioie ai tifosi e speriamo di mettere la ciliegina sulla torta. Domani a Cagliari è una partita importantissima che se vinciamo ci assicuriamo l'Europa, è una partita importante e si prepara da sola, sicuramente ci servirà per la finale perchè non dobbiamo andare li e fare una passeggiata, ci servirà per tenere alto il ritmo."

LE PAROLE DI TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/terracciano-finale-sappiamo-cosa-ci-aspetta-ma-ora-ce-da-vincere-domani-per-garantirci-leuropa/254204/