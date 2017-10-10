Biraghi: "Accetto le critiche ma non le offese alla mia famiglia. Contro l'Udinese dimostreremo di non essere quelli di Verona"

Siamo un gruppo nuovo che vuole fare bene. Ecco perché ho scritto quel post" così il terzino Cristiano Biraghi a Sport Mediaset

A cura di Redazione Labaroviola 10 ottobre 2017 18:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi

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