Biraghi: "A Firenze la consacrazione, sono cresciuto come uomo e come calciatore"

Cristiano Biraghi, dopo l'esordio con la maglia azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La Fiorentina è la squadra che mi ha consacrato. Però il percorso parte da lontano, dalla gavetta e tutti...

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2018 13:15

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