Biraghi: "A Firenze la consacrazione, sono cresciuto come uomo e come calciatore"
Cristiano Biraghi, dopo l'esordio con la maglia azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La Fiorentina è la squadra che mi ha consacrato. Però il percorso parte da lontano, dalla gavetta e tutti...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2018 13:15
Cristiano Biraghi, dopo l'esordio con la maglia azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La Fiorentina è la squadra che mi ha consacrato. Però il percorso parte da lontano, dalla gavetta e tutti i sacrifici fatti, giorno dopo giorno. Poi Firenze mi ha consacrato, mi ha fatto crescere come uomo e giocatore".