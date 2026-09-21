Bilic: "Pongracic lotta per un posto da titolare in Nazionale, puntiamo tanto sulle sue doti"

Il difensore viola è stato convocato con la Croazia

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il neo commissario tecnico della Croazia Slaven Bilic ha fatto il punto sul reparto arretrato, complice lo stop per infortunio di Erlic e la conseguente chiamata per Pongracic, difensore della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: «Se la coppia di centrali titolare sarà Vuskovic-Gvardiol? Valuteremo e ne discuteremo insieme. Gvardiol garantisce grande duttilità, visto che al City viene impiegato da terzino. In rosa disponiamo anche di centrali di ruolo come Šutalo e Pongračić... Per quanto mi riguarda, considero Gvardiol un centrale, il che non gli impedisce di disimpegnarsi bene anche sulla corsia esterna. Parliamo di due profili giovani, con Gvardiol che ormai da diverse stagioni milita ai vertici del calcio internazionale in uno dei tornei più competitivi del pianeta. Rappresentano senza dubbio il tandem difensivo del domani, ma dovranno sudarsi la maglia e sgomitare con compagni del calibro di Šutalo, Erlić e Pongračić, il che costituisce un'ottima risorsa per tutti noi».